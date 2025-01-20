الامارات | أحمد بن سعيد يتوّج هاتون بلقب «غولف هيرو دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اللاعب الإنجليزي، تيريل هاتون، بلقب النسخة الـ36 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي اختتمت، أمس، على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل نجوم العالم، تنافسوا على جوائز مالية تبلغ تسعة ملايين دولار.

وقام سموه بتسليم اللاعب هاتون، الذي أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، كأس «الدلة الشهير»، إلى جانب حصوله على الجائزة المالية التي تبلغ 1.530 مليون دولار، إذ تعد هذه البطولة واحدة من أعلى البطولات على صعيد الجوائز المالية، كونها واحدة من بطولات النخبة لسلسلة رولكس ضمن جولة «دي بي ورلد» و«السباق إلى دبي».

حضر مراسم التتويج مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد الشيباني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب.

وأعلن المنظمون أن الحضور الجماهيري حطم رقماً قياسياً، ليكون الأعلى على مدار جميع النسخ الـ36، منذ انطلاق البطولة في عام 1989، وهي التي تعد الأولى والأقدم في منطقة الشرق الأوسط ضمن جولة «دي بي ورلد»، وواحدة من بطولات النخبة لسلسلة رولكس.

ويعد هذا اللقب الثامن في مسيرة تيريل هاتون في جولة «دي بي ورلد»، وهو الذي عادل الإسباني جون رام في عدد مرات الفوز بألقاب بطولة النخبة لسلسلة رولكس برصيد خمس بطولات، ومنها فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2021.