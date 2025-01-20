الامارات | تمت الصفقة.. علي مدن يزهو بـ «البرتقالي» مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير فريق عجمان، محمد حسين، عن التعاقد مع اللاعب البحريني، علي مدن، حتى نهاية الموسم قادماً من الرفاع البحريني على سبيل الإعارة، ليحل بديلاً للتونسي هيكل الشيخاوي، الذي انتقل للنصر الكويتي، وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم» إن «التعاقد مع علي مدن يعد خطوة جيدة لدعم صفوف الفريق بلاعب من عناصر الخبرة البارزة، والذي سبق أن خاض تجربة ناجحة مع (البرتقالي) لمدة موسمين، أبلى فيهما بصورة جيدة».

وكان مدن، الذي أسهم أخيراً في تتويج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج الـ26 التي أقيمت في الكويت، قد لعب لعجمان موسمَي 2022-2023 و2023-2024، إذ خاض 49 مباراة في الدوري، وسجل 11 هدفاً.

من جهة أخرى، تأكد غياب المغربي عبدالحميد صابيري، والتونسي فرج بن نجمة، عن تشكيلة عجمان أمام خورفكان في اللقاء الذي سيجمعهما غداً في الجولة 13 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، الأول بداعي الإيقاف للطرد المباشر في مباراة كلباء في الجولة 11 وإيقافه مباراتين، والثاني لكونه لايزال يتعافى من الإصابة.

وشدد مدير فريق عجمان على حاجة فريقه للعودة من ملعب خورفكان بالنقاط الثلاث، للتقدم خطوة إيجابية واللعب على المراكز المتقدمة في جدول الدوري. وقال: «هدف عجمان كان الحصول على 18 نقطة في الدور الأول، ولكن للأسف هناك العديد من النقاط التي فقدناها في بعض المباريات عطلت الفريق قليلاً عن تحقيق هدفه، ولكن الفوز على خورفكان سيجعل الفريق يرفع رصيده للنقطة 16، وسيكون هذا الرصيد من النقاط قريباً من الهدف الذي كان محدداً قبل انطلاق الموسم».

وأضاف: «الفريق يعيش حالة معنوية جيدة بعد الفوز الكبير الذي خرجنا به في مباراة العين والفوز4-2، وهذا ما يمثل دافعاً قوية للاعبين لمواصلة الانتصارات، والعودة من خورفكان بالنقاط الثلاث».