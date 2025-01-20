الامارات | الوحدة آخر سعادة بـ «كأس التحدي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوحدة بلقب كأس التحدي الإماراتي- القطري، بعدما تغلب على الوكرة القطري 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، لينقذ «العنابي» موسمه بالحصول على لقب مهم، يمنح الفريق دفعة معنوية في النصف الثاني من الموسم ومرحلة الإياب في دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف الوحدة اللقب الرابع لأندية الإمارات في كأس السوبر الإماراتي - القطري، بعدما حقق شباب الأهلي لقب درع التحدي بفوزه على الريان، وحصول النصر على لقب كأس السوبر بتغلبه على قطر، وفوز الوصل بدرع السوبر بتفوقه على السد.

وشهدت المباراة بداية قوية من الوكرة الذي كان الأكثر خطورة، إذ كاد فريد بولاية أن يحرز الهدف الأول من كرة استلمها داخل منطقة الجزاء وسددها قوية، ولكن محمد الشامسي تألق في التصدي للكرة.

وفي الدقيقة 26 أحرز عيسى العيدوني الهدف الأول للوكرة من ركلة ركنية لعبها عبدالكريم حسن، وقابلها العيدوني بتسديدة متقنة على يسار الشامسي في المرمى.

أما الشوط الثاني فشهد تحسناً في أداء الوحدة، إذ أهدر فاكوندو فرصة خطرة في الدقيقة 52 تصدى لها حارس الوكرة، قبل أن يحرز عمر خريبين هدف التعادل من متابعة جيدة لكرة مرتدة من دفاع الوكرة (62)، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ويتفوق «العنابي» في ركلات الترجيح، إذ سجل للوحدة كل من بيمينتا وأحمد نور الله وعمر خريبين وفولها ووامبا وأهدر إركينوف، بينما أحرز للوكرة ريكاردو وشولز وبولاية وحمدي فتحي وأهدر عيسى العيدوني والمهدي مختار.