شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئات تصل القاهرة اليوم بعد وداع تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب الناشئات تحت 17 عاما لكرة القدم إلى القاهرة فجر اليوم، الإثنين، قادمة من مدينة بافوسام الكاميرونية، عن طريق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعدما ودّع الفريق التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عقب الخسارة بهدف دون رد في لقاء العودة أمام المنتخب الكاميروني، الذى أقيم ظهر السبت الماضى. وكان الفريق قد خسر في لقاء الذهاب بالقاهرة بخماسية نظيفة.

من جانبه، وجّه مصطفى منير المدير الفني للفريق الشكر لإيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرفة على الكرة النسائية، وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد لدعم هذا الفريق وجهازه على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن بناء الفرق يحتاج إلى وقت طويل واحتكاك كثير، وأن الهدف الأكبر هو إعداد جيل يمثل مصر في المحافل الدولية في السنوات المقبلة.

وقال منير، إن مباراة العودة أمام الكاميرون كانت البداية الحقيقية لهذا الجيل، حيث أظهرن معدنهن الحقيقي في استاد مليء بالجمهور في الأراضي الكاميرونية واستحققن هتافات الجمهور لهن لأدائهن القتالي والروح العالية في ظل ظروف صعبة ومرهقة ودرجة حرارة ونسبة رطوبة عالية.