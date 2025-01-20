شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة حرس الحدود في الرابعة عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة، والتي تجمع الفريقين باستاد غزل المحلة.

وكان غزل المحلة تعرض للخسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب عقب خوض 8 مباريات، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وأنهى غزل المحلة إجراءات ضم عبد الرحمن جبنة لاعب خط وسط الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووقع جبنة عقود انتقاله للمحلة في حضور وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، و تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبين.

ويعتبر جبنة هو ثاني صفقات غزل المحلة في موسم الانتقالات الجاري، بعد ضم أحمد ياسين - مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة في أولى صفقات الفريق الشتوية.