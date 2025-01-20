شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: منتخب كرة اليد شرفنا وقيادات المتحدة يبذلون مجهودا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن منتخب مصر لكرة اليد شرفنا خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على كرواتيا والتأهل للدور الرئيسي.

وأضاف كريم حسن شحاتة، خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، إن قيادات الشركة المتحدة للرياضة يبذلون مجهودا كبيرا، من أجل مساندة المنتخب الوطني لكرة اليد، وتقديم مستويات مميزة خلال البطولة المقامة حاليا في كرواتيا.

وأشاد كريم حسن شحاتة بتواجد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا، في مباراة منتخب مصر أمام كرواتيا.

وأشاد كريم حسن شحاتة بالدور الكبير الذي تبذله الشركة المتحدة للرياضة في نقل مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، وذلك بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.