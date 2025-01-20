شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الجزيرى مهاجم الزمالك الأول.. والأزمة المالية ستنتهى خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال صلاح، في تصريحات تليفزيونية: مبروك للفرق المصرية الأربعة التأهل فى أفريقيا، وأتمنى تواجدهم في النهائي.

وأضاف: محمد عاطف ومحمد السيد يستحقان الفرصة فى الزمالك، وزيزو يطبق قواعد الاحتراف فى ملف تجديد عقده.

وتابع: هدف الجزيري الثالث أمام إنيمبا ذكرنى بهدف حسن شحاتة فى المصري، وهو المهاجم الأول فى الزمالك من وجهة نظري.

واستطرد: أزمات الزمالك المالية ستنتهى خلال شهر، والأمور سوف تتحسن على أغلب المستويات.

واختتم: المصرى يسير بخطى ثابتة فى الكونفدرالية، وصعوده مع الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية متوقع.