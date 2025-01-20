شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الجزيرى مهاجم الزمالك الأول.. والأزمة المالية ستنتهى خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
وقال صلاح، في تصريحات تليفزيونية: مبروك للفرق المصرية الأربعة التأهل فى أفريقيا، وأتمنى تواجدهم في النهائي.
وأضاف: محمد عاطف ومحمد السيد يستحقان الفرصة فى الزمالك، وزيزو يطبق قواعد الاحتراف فى ملف تجديد عقده.
وتابع: هدف الجزيري الثالث أمام إنيمبا ذكرنى بهدف حسن شحاتة فى المصري، وهو المهاجم الأول فى الزمالك من وجهة نظري.
واستطرد: أزمات الزمالك المالية ستنتهى خلال شهر، والأمور سوف تتحسن على أغلب المستويات.
واختتم: المصرى يسير بخطى ثابتة فى الكونفدرالية، وصعوده مع الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية متوقع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز