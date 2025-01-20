شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: حققنا العديد من المكاسب بالفوز على بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، أن تأخر التأهل حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات إلى دور الـ8 بكأس الكونفدرالية، صعّب المباراة أمام بلاك بولز الموزمبيقي.

وقال عبد الكريم، في تصريحات تليفزيونية، إن المصري حقق العديد من المكاسب بعد الفوز على بلاك بولز، أولها التأهل للدور المقبل، فضلًا عن «هاتريك» فخر الدين بن يوسف.

وأشار إلى أن المباراة قرّبت عددا من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة خلال الفترة الماضية، بينما منحت الفرصة لإراحة عدد من اللاعبين، موضحًا أن الفريق رغم معاناته من عدد من الغيابات المؤثرة، إلا أنه نجح في التأهل بأفضل شكل ممكن.

وأوضح مدرب المصري، أن كريم نيدفيد لاعب الأهلي، يتمتع بإمكانيات كبيرة، إلا أنه لا يعلم حقيقة التفاوض معه لضمه من عدمه، بينما ملف الصفقات في يد علي ماهر المدير الفني مع كامل أبو علي رئيس النادي.

واختتم تصريحاته، بأن المصري جاهز لأي منافس سيكون في طريقه خلال دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق سيضع تركيزه على مباراته المقبلة في الدوري، ومن ثم يدرس المنافس بالبطولة القارية.