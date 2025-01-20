شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيمن يقترب من الرحيل عن الأهلى خلال أيام.. وحسم مصيره بعد مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن يوسف أيمن مدافع الفريق اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال يناير الجاري، في ظل عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني بخدمات اللاعب.

وأكد المصدر أن الموقف النهائي للاعب يوسف أيمن مع الأهلي سيتحدد بعد مباراة فاركو، وهل سيعود إلى نادي الدحيل القطري أم لا.

وأضاف أن الأقرب هو رحيل يوسف أيمن عن الأهلي؛ لأنه يرغب في الرحيل ويرغب أيضا في المشاركة بالمباريات والعودة إلى منتخب قطر.

وانضم يوسف أيمن إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الدحيل القطري مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، ولكنه لم ينل ثقة كولر، ليستقر الرأي على قطع إعارته وعودته إلى الدحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.