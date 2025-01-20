شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من ضم حسين فيصل على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادي الاتحاد السكندري من ضم حسين فيصل صانع ألعاب المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد ترحيب اللاعب وناديه بخروج اللاعب، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق البورسعيدي في الفترة الحالية.

وكان الاتحاد يرغب في ضم حسين فيصل على سبيل البيع النهائي، ولكن مسئولي نادي المصري رفضوا الأمر، ورحبوا بخروج اللاعب على سبيل الإعارة فقط حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن تتم الصفقة خلال الساعات القادمة.

ودخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري فى مفاوضات مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوفه، وتلبية احتياجات طلعت يوسف الذي طلب التعاقد مع 6 صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الحالي.

ويتفاوض مسئولو الاتحاد مع حسين فيصل صانع ألعاب المصري، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق البورسعيدي، وكذلك يرغب فى استعادة محمود شعبان لاعبه السابق وظهير أيمن مودرن سبورت، ولكن طلبات ناديه المالية قد تعيق عودته إلى قلعة الشاطبي.

كما يتفاوض مسئولو الاتحاد مع الزمالك لضم الثنائي مصطفى الزناري ومهاب ياسر للتعاقد معهم فى الميركاتو الشتوي الجاري، كما يدرس مسئولو زعيم الثغر التعاقد مع سيف فاروق جعفر بعد عرض اللاعب عليهم من قِبَل مسئولي القلعة البيضاء.

ونجح الاتحاد فى ضم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع كل من شكري نجيب ويوسف أسامة نبيه والإيفواري عبد الله دياباتيه، ويرغب في حسم 3 صفقات جديدة أو أكثر لتلبية احتياجات الترجي.