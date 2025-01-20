شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: إجراء أشعة لتحديد إصابة دودو.. ويحيى خالد استعاد مستواه والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فتحى رئيس اتحاد اليد، أن الجميع سعيد بفوز منتخب مصر لكرة اليد أمام كرواتيا ببطولة العالم بنتيجة 28-24 محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، ونجاح المنتخب بالفوز رغم ضغط الجماهير والحكام.

وأضاف رئيس اتحاد اليد فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورت، أن أحمد هشام دودو لاعب المنتخب، سيخضع لأشعة لتحديد موقفه من إكمال البطولة من عدمه.

وعن يحيى خالد قال رئيس الاتحاد، إنه كان خارج المباراة تماما فى الشوط الأول، وبين الشوطين تم التحدث معه، وهو ما ظهر على مستواه فى الشوط الثانى، حيث نجح فى استعادة مستواه وعاد للمباراة.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره الكرواتى صاحب الأرض بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 14-11 فى مباراة شهدت تفوقا ملحوظا لكل من: محمد على حارس الفراعنة وأحمد هشام دودو.

أما الشوط الثانى شهد مواصلة تألق على فى حراسة المرمى، ومعه أحمد عادل فى الدائرة وأيضا سيف الدرع ويحيى خالد.

ونجح باستور فى مواصلة سلسلة الأداء والنتائج الثقيلة، بعدما فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.