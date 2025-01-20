شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عباس: منتخب كرة اليد أسعد المصريين.. ومباراة كرواتيا كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 11:59 م

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن لاعبى منتخب اليد نجحوا فى إسعاد الجماهير المصرية بعد الفوز على كرواتيا ببطولة العالم.

وقال عباس، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن لاعبى المنتخب تعرضوا لضغط عصبى إلا أن الله كلل جهودهم وتعبهم بالفوزعلى كرواتيا.

وأضاف رئيس شركة العاصمة، إن المباراة كانت صعبة وأراد الله أن يفرح المصريين جميعا، فجميع اللاعبين رجال وعلى قدر المسئولية وأسعدوا المصريين، لذلك لا بد من دعمهم.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره الكرواتى صاحب الأرض بنتيجة 28-24 ليحقق العلامة الكاملة فى ختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.