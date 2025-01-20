شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمدد عقد مروان عطية حتى 2029 مع تعديل القيمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع مروان عطية لاعب وسط الفريق، على تمديد عقده ليستمر مع الفريق حتى عام 2029 مع تعديل القيمة المالية لراتبه السنوي، بما يتناسب مع مساهمات اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما أصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأحمر.

وكان مروان عطية يحصل على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وتم الاتفاق على تعديل قيمة عقده وتمديده وضمه للاعبي الفئة الأولى لفريقه، بما يتناسب مع دوره داخل الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

في سياق آخر، أنهى مسئولو النادي الأهلي عصر اليوم، الأحد، بشكل رسمي، إجراءات انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، إن مندوباً من النادي الليبي تواجد في الأهلي اليوم وقام بتوقيع العقود، لينتهي ملف رحيل اللاعب إلى الدوري الليبي خلال الساعات المقبل بشكل رسمي على سبيل الإعارة.