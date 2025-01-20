شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: المصرى يحتاج صفقات فى الشتاء وأرفض رحيل دغموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه يرفض رحيل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ماهر، في تصريحات تليفزيونية: "كريم العراقي من أفضل لاعبي الجبهة اليمنى في الدوري المصري، ومهمة المدير الفني هي تطوير أداء اللاعبين، وأداء فخر الدين بن يوسف أفضل من أدائه مع الإسماعيلي".

وأضاف: "أداء لاعبي المصري تحسّن وتطور وهذا مهم جدًا، وفي فيوتشر طورنا أداء محمد عبد المنعم وبوبو ومروان محسن، ومن المهم كيفية اختيار اللاعبين ليكون مناسب لطريقة اللعب والصفقات تكون بالكيف وليس بالكم".

وعن رحيل دغموم قال: "من الصعب الموافقة على رحيل لاعبين في يناير، ونحن نحتاج للتعاقد مع لاعبين، بسبب الإصابات، وأمنح بعض اللاعبين راحة خوفًا من الإصابات، وتواجد دغموم في الفريق مهم، وجميع لاعبي المصري شاركوا في المباريات".