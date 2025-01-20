شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يحقق وصافة بطولة كليفلاند للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حقق طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة، وصافة بطولة كليفلاند للاسكواش، أولى بطولات الملعب الزجاجي فى عام 2025، حيث تعد بطولة كليفلاند هي أول تحدٍ لأبطال اللعبة فى العام الجديد، والتي أقيمت فى الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر طارق مؤمن في المباراة النهائية أمام الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-6

وكان طارق مؤمن قد فاز في نصف النهائي على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-3, 11-8, 11-7.

بينما فاز مروان الشوربجي على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-8, 11-8, 11-6.

وتصنف بطولة كليفلاند بأنها إحدى البطولات الفضية في تصنيف بطولات الاسكواش، وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 88 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشارك في البطولة 15 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال هم: كريم عبد الجواد، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

و10 لاعبات في منافسات السيدات هن: روان العربي، أمينة عرفي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، ملك خفاجي، هنا معتز، سلمى الطيب، كنزي أيمن، نور هيكل.