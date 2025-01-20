شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة بعد الصعود لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 11:39 م

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة اليوم أمام بلاك بولز بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ومن ثم التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر بعد غد الثلاثاء على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجت والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل على استاد السويس الجديد.

وأعرب علي ماهر المدير للنادي المصري، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: صعودنا لدور الثمانية جاء عن جدارة واستحقاق، وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة طوال الفترة الماضية.

وأضاف: ما زلنا نقدم مستويات متميزة رغم توالي المباريات وضغطها، وتكاتف الجميع داخل القلعة الخضراء وراء الاستقرار الفني والإداري.

واختتم: جماهير المصري وراء المكسب في مباراة اليوم، المرحلة القادمة من الكونفيدرالية صعبة للغاية ولدينا دراية كبيرة بمستويات كافة الفرق.