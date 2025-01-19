شكرا لقرائتكم خبر عن منافس بيراميدز المحتمل بربع نهائى دورى الأبطال.. أورلاندو وصن داونز والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق بيراميدز مكانه فى دور ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعدما أنهى مجموعته فى المركز الثانى خلف الترجى التونسى.

منافس بيراميدز المحتمل

وينتظر فريق بيراميدز أحد أندية أورلاندو بايرتس أو صن داونز أو الهلال السودانى فى دور ربع نهائى الذى يخوضه الفريق المصرى لأول مرة فى تاريخه فى المشاركة الثانية له بعد خروجه الموسم الماضى من دور المجموعات.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جاءت كالتالي: الذهاب 28 أو 29 مارس المقبل، بينما يكون الإياب أحد يومي 4 أو 5 أبريل المقبل.

بينما ستكون مواعيد نصف النهائي كالتالي: الذهاب 18-19 أبريل والإياب: 25-16 أبريل، وسيكون النهائي الذهاب: 24 مايو والإياب: 1 يونيو.

منافس الأهلي المحتمل

تواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في مجموعته لعد الخسارة من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف، ليصطدم بأحد أندية المركز الأول وهي: الهلال السوداني، الترجى التونسى، الجيش الملكي المغربي من مباراتين ذهاب وإياب، وستكون الذهاب في القاهرة والعودة خارج البلاد.