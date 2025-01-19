شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يعلن عن الجهاز الفنى بالكامل لفريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي مسار بشكل رسمي، عن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة النسائية بقيادة عبد الرحمن عايد، عقب رحيل أحمد رمضان.

ويقود عبد الرحمن عايد رأس الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة النسائية لكرة القدم لمسار، ومعه كل من: مصطفى الباز مدرب مساعد، علاء أحمد مدرب مساعد ثان، مجالي شديد مدرب لياقة بدنية، السيد سرور مدرب حراس المرمى، رجب عادل محلل أداء، يسري طه إداري الفريق، أميرة علام علاج طبيعي.

وكان مجلس إدارة "مسار" قد وجه الشكر لأحمد رمضان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم للسيدات، وعلى جهوده في قيادة الفريق، والتي تكللت بالتتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر الموسم الماضي، والحصول على برونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.