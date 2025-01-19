رزان وليد عبد السلام تحصد الذهبية الرابعة فى جمباز الأيروبك

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القاهرة - سامية سيد - حصدت رزان وليد عبد السلام لاعبة نادى الكرمة على الميدالية الذهبية، في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك تحت 9 سنوات، والتى أقيمت بصالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتعد الميدالية التي حصلت عليها رزان وليد هى الذهبية الرابعة لها خلال مسيرتها في لعبة جمباز الأيروبك.

وحصلت كل من رزان وليد، ومايا مدحت، وعالية محمد، على الميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة الجمهورية مواليد 2016، في حين حققت مايا محمد الميدالية الفضية.

ويتكون الجهاز الفني من مصطفى ضياء مدرب الفريق، ونادر نبيل المدرب العام، والدكتور مصطفى الشحات المدير الفني، والدكتور أسامة الحباك رئيس الجهاز الفني بالفريق.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين ساندوا ودعموا اللاعبات من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني وادارة النادي على جهودهم الكبيرة مع اللاعبات وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.





رزان وليد عبد السلام تحصد الذهبية الرابعة





رزان وليد عبد السلام تحصد الذهبية الرابعة







