شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العاطى دونجا يتنازل عن شكواه ضد الإسماعيلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

تنازل محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الإسماعيلى السابق، عن الأحكام الصادرة لصالحه ضد الإسماعيلى بسبب مستحقاته المتأخرة، والتعهد بعدم مقاضاة الإسماعيلى أمام المحاكم المدنية المختصة.

وكتب دونجا عبر صفحته الخاصة بفيس بوك: "النادى الإسماعيلى كان اختيارى وأنا ولد صغير وكان كل حلمى أكون موجود وده كان حلم من أحلامى وربنا كرمنى فعلا وبقيت موجود وعمرى ما كنت أقدر أنسى الله يرحمه كابتن سونة وك نصر الباكستانى ك رضا صديق وللأسف ما كملتش وكانت أصعب لحظة فى حياتى وبعدها عدت السنين وكان اختيارى أما قررت أخرج من الزمالك بعد اما روحت ووقعت لنادى كبير فى اول خمس فرق فى الدورى اول ما الإسماعيلى كلمنى روحت اخدت وكيلى واعتزرت للنادى التانى وجيت الإسماعيلى اللى كان وقتها فى المركز الأخير وهيفضل اختيارى تحت اى ظروف والظروف دى ولا قيمة الإسماعيلى اللى دايما يشبه الأسد اللى كل الناس بتخاف منو لكن للأسف عشان دايما كلو بيخاف منو دايما بياكلو الاسد ده بقالهم سنين عيش ناشف ويقولك ما هو اسد وهيعيش لكن الأسد ده اللى باقى منو بس هيبته اللى هى جماهيره اللى مخلياه عايش وبحارب إلى الآن لكن هيجى يوم باذن الله وهيرجع لمكانته الطبيعية أما يلاقى مسؤولين يخافو عليه ويكونو قادرين يوفرو بس نص اللى بيتعمل فى أى مكان تانى وسيب الباقى للجماهير ويرجع الإسماعيلى لمكانه الطبيعى".

وتابع: "أخيرا تم التنازل عن اللى يرضى جماهير نادى الإسماعيلى، تم التنازل عن 25 فى المية من مستحقاتى كاملة وتم أيضاً التنازل عن 25 فى المية من الشيك الأخير، ولكن أنا الحقيقة العوض على ربنا وأكبر عوض ليا فى حياتى إن الجماهير العظيمه تفضل فكرانى بحاجة كويسة.. أخيرا بجد فى أشخاص أنا اتفاجئت بيهم كنت أسمع إنهم بيتشتغلو لصالح النادى إلى أن اتعاملت معاهم، الناس دى بجد بتموت عشان النادى الإسماعيلى ومصلحته مش عشان مصالحهم الشخصية ودى شهادة لله أولهم المحترم العميد أحمد النجار شكرا ليك لانك بجد بتخاف على النادى وشغال ليل نهار للنادى بدون أى مصلحة وشكرا كابتن على أبو جريشه على تعبك، وأخيراً المهندس نصر أبو الحسن أنا شايف يفعل المستحيل فى ظل الظروف الصعبة".





صورة من تنازل دونجا عن شكواه ضد الإسماعيلى