شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: صعود المصرى لدور الثمانية بالكونفدرالية جاء عن جدارة واستحقاق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 09:21 م

أعرب علي ماهر المدير للنادي المصري، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: صعودنا لدور الثمانية جاء عن جدارة واستحقاق، وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم الكبيرة طوال الفترة الماضية.

وأضاف: ما زلنا نقدم مستويات متميزة رغم توالي المباريات وضغطها، وتكاتف الجميع داخل القلعة الخضراء وراء الاستقرار الفني والإداري.

واختتم: جماهير المصري وراء المكسب في مباراة اليوم، المرحلة القادمة من الكونفدرالية صعبة للغاية ولدينا دراية كبيرة بمستويات كافة الفرق.