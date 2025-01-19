شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة محمد طه "ميدو"، والذي يُجيد اللعب بمركز الجناح "2"، وذلك حرصا من مجلس إدارة النادى على تواجد وأستمرار العناصر المتميزه بالفريق بعقد يمتد لثلاث مواسم.

ووقع "ميدو" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة زعيم الثغر على تمديد التعاقد مع جميع العناصر الأساسية ونجوم الفريق، بناء على رغبة الكابتن أحمد عمر المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشار اللاعب إلى أنه أحد أبناء هذا النادي العريق، وأعرب عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر، وأكد أنه سيبذل كل الجهد هو وزملائه نجوم الفريق لتحقيق المزيد من البطولات.

وسبق أن أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات تجديد تعاقد اللاعب انس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة، ويُعد "أنس" أحد أبرز لاعبي كرة السلة المصرية حاليا، وساهم منذ انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى في التتويج وحصد العديد من البطولات لقلعة زعيم الثغر مع زملائه نجوم الفريق.

ووافق أنس أسامة دون تردد على تجديد تعاقده، عقب الجلسة التي جمعته اليوم مع محمد مصيلحى رئيس النادي، نظرا لحالة الاستقرار والترابط الكبير بين جميع عناصر الفريق، والتقدير الكبير من جانب أنس أسامة لرئيس النادي.

وأعرب أحمد عمر، المدير الفني للفريق، عن بالغ سعادته بتجديد التعاقد مع أنس، وأشار إلى أن استمرار لاعب بقيمة وخبرة أنس أسامة يمثل إضافة كبيرة للفريق خلال البطولات القادمة التي سيخوضها زعيم الثغر.