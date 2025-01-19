شكرا لقرائتكم خبر عن حسين شكرى يستقيل من تدريب لافيينا بعد الخسارة أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حسين شكرى المدير الفني للافيينا بإستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة التي منى بها اليوم على ملعبه أمام أسوان بهدفين لهدف في الجولة الثامنة عشر لدورى المحترفين .

ولم ينجح حسين شكرى في مهمته منذ قدومه خلفا لأحمد صلاح وساءت نتائج الفريق أكثر الأمر الذى أدى في النهاية لتقديم استقالته .

وتجمد رصيد أبناء الأسيوطى عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب ويتعقد موقفه ويقترب من مراكز الهبوط .

وأسفرت مباريات الجولة الثامنة عشر اليوم عن فوز المنصورة خارج ملعبه على طنطا بثلاثية مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من دورى المحترفين ، بهذه النتيجة يرفع المنصورة رصيده إلى 17 نقطة فى المركز السابع عشر، بينما يهبط طنطا للمركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة ويتعقد موقفه في جدول الترتيب.

في الوقت نفسه، فاز السكة الحديد مودرن على منتخب السويس بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.