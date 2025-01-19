شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البرازيل والأرجنتين وألمانيا بمباريات بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 19 يناير 2025 09:10 م
شهدت منافسات اليوم السادس من منافسات بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج نتائج مختلفة، حيث فاز كل من: الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، ومقدونيا الشمالية على منافسيها اليوم.
فى المجموعة الثامنة فاز الأرجنتين على البحرين بنتيجة 26-25 بفارق نقطة واحدة، وفى المجموعة الخامسة تغلب البرازيل على أمريكا بنتيجة 31- 24، بينما فازت ألمانيا على التشيك 29-22 فى المجموعة الأولى، ومقدونيا على غينيا 29-20 بالمجموعة الرابعة.
وتشهد البطولة توزيع الـ32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.
ويتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.
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