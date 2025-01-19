شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البرازيل والأرجنتين وألمانيا بمباريات بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافسات اليوم السادس من منافسات بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج نتائج مختلفة، حيث فاز كل من: الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا، ومقدونيا الشمالية على منافسيها اليوم.

فى المجموعة الثامنة فاز الأرجنتين على البحرين بنتيجة 26-25 بفارق نقطة واحدة، وفى المجموعة الخامسة تغلب البرازيل على أمريكا بنتيجة 31- 24، بينما فازت ألمانيا على التشيك 29-22 فى المجموعة الأولى، ومقدونيا على غينيا 29-20 بالمجموعة الرابعة.

وتشهد البطولة توزيع الـ32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.