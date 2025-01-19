شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلى المحتمل بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. الترجى والهلال والجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلي في حجز مقاعده في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم تأهله قبل الجولة السادسة التي اختتمت اليوم لتكشف عن الأندية الثمانية المتأهلة.

منافس الأهلي المحتمل

وتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في مجموعته لعد الخسارة من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف، ليصطدم بأحد أندية المركز الأول وهي: الهلال السوداني، الترجى التونسى، الجيش الملكي المغربي من مباراتين ذهاب وإياب، وستكون الذهاب في القاهرة والعودة خارج البلاد.

وحدد الاتحاد الأفريقي مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جاءت كالتالي: الذهاب 28 أو 29 مارس المقبل، بينما يكون الإياب أحد يومي 4 أو 5 أبريل المقبل.

بينما ستكون مواعيد نصف النهائي كالتالي: الذهاب 18-19 أبريل والإياب: 25-16 أبريل، وسيكون النهائي الذهاب: 24 مايو والإياب: 1 يونيو.