شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يبحث مع رئيس الاتحاد العالمى للملاكمة إنشاء مقر للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية في وجود شريف العريان الأمين العام للجنة، جلسة خاصة مع الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة (world boxing)، في وجود العراقي وليد شهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة و دكتور محمود خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد، ونادية عبد الحميد المدير التنفيذي وعاطف عبد الهادي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد.

وتعد زيارة الرئيس الاتحاد العالمي للملاكمة لمصر هي الأولى له داخل القارة الأفريقية، تأكيداً لدور مصر الرياضي والرياضي.

وكشف الدكتور مجدي اللوزي، أن الجلسة شهدت التحدث عن أحوال لعبة الملاكمة العالمية وعدد من الموضوعات أهمها إشراف الاتحاد العالمي على تنظيم منافسات لعبة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب والتأهيل لها والمقرر إقامتها في 2026 في داكار.

وأكد أن الهولندي وعد بإنهاء أزمات الاتحاد العالمي وتوفيق أوضاعه مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والمقرر إقامة انتخاباتها والكونجرس لها 22 مارس المقبل.

وأشار إلى أن هناك تأكيدا من جانب المهندس ياسر إدريس على مساعدة الاتحاد العالمي من أجل تأسيس مقر للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية (الأوكسا).

واختتم اللوزي حديثه بأنه في نهاية الجلسة حرص مسؤولو اللجنة الأولمبية علي القيام بجولة داخل المتحف الأولمبي وتكريم رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة الهولندي بوريس فان دير فورست ومنحه درع اللجنة الأولمبية.