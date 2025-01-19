شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى: أركز مع الزمالك ونسعى لحصد كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان لديه تركيز وإصرار على الظهور بشكل جيد في مباراة إنيمبا النيجيري اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب، في تصريحات عقب اللقاء: "كرة القدم مليئة بالتحديات، وأسعى للتركيز بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة للظهور بأفضل صورة".

وأضاف الجزيري: "الزمالك مقبل على عدد كبير من المباريات في العديد من البطولات، ونسعى لحصد كل البطولات التي نشارك فيها".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها صدارة المجموعة.