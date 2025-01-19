شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى مهدد بقضايا من وراء الصفقات الجديدة بسبب إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

أصبح نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مهددا بقضايا جديدة بعد التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة فى الفترة الحالية مع عدم تسجيلها فى قائمة بسبب إيقاف القيد.

وتعاقد الإسماعيلى مع 4 لاعبين أجانب، هم: الإيفوارى يايا سوجودجو، والسنغاليان عبدالعزيز سيسيه وسليمان كوليبالى وسينى مباى ندا، بجانب بعض الصفقات المحلية بعدما تم فتح القيد على سيستم الاتحاد الدولى لبعض الوقت ثم غلقه مرة أخرى.

وقدم الإسماعيلى استئنافا لفتح القيد مرة أخرى لقيد هذه الصفقات التى تم التعاقد معها، إلا أن فيفا صدم الإسماعيلى برفض قيد هذه الصفقات مما جعل الإسماعيلى مهددا بتحمل راتب هذه الصفقات دون أن يلعبوا مع الفريق.

ويعتزم مجلس إدارة الإسماعيلى رفع قضية ضد الاتحاد الدولى "فيفا" بعد هذا الخطأ الذى وقع فيه الفيفا بفتح القيد مما جعل النادى يتعاقد مع هذه الصفقات، ثم تبين أنه فتح بشكل خطأ من سيستم الفيفا الذى عاقب الدراويش بوقف القيد لفترتين بشكل تأديبى وليس من أجل مستحقات اللاعبين.

ونجح الإسماعيلى فى رفع قضايا سابقة على الاتحاد الدولى والفوز بها والتى كان آخرها قضية اللاعب الأرجنتيني دييجو فيرناندو.