شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصرى بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريقا الزمالك والمصرى البورسعيدى التأهل لربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل الثنائى كأول وثاني المجموعة الرابعة، بعدما فاز الأبيض على إنيمبا النيجيرى فى الجولة الأخيرة، وفاز المصرى على بلاك بولز الموزمبيقى.

حقق فريق الزمالك الفوز على إنيمبا النيجيرى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز المصرى البورسعيدى على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1- الزمالك .. 14 نقطة

2- المصري البورسعيدى .. 9 نقاط

3- إنيمبا النيجيرى.. 5 نقاط

4- بلاك بولز بطل موزمبيق.. 4 نقاط.