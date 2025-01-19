شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة نبيل محمود من تدريب الهلال المطروحى بعد الخسارة أمام الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الهلال المطروحى قبول استقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل محمود عقب الخسارة اليوم أمام الأوليمبي في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دورى القسم الثانى ب.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا لاختيار الجهاز الفني الجديد لقيادة الفريق في المباريات الخمس المقبلة.

كان مسئولو الهلال المطروحى قد تعاقدوا مع نبيل محمود خلفا لعلى عاشور الذى رحل لقيادة كيما أسوان، الذى يصارع من أجل البقاء بالمجموعة الأولى في نفس الدرجة.