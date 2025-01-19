شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحتفل بمشاركة محمد شكرى: عاد يحلق من جديد ليبدع ويمتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى لنادى سيراميكا، بعودة محمد شكرى ظهير أيسر الفريق للتدريبات الجماعية لأول مرة، بعد فترة كبيرة من الغياب؛ بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

ونشر حساب سيراميكا عبر "فيس بوك"، صورا لمشاركة محمد شكرى فى التدريبات معلقا عليها: "محمد شكرى يحلق من جديد.. عاد ليبدع.. عاد ليمتع".

وأجرى محمد شكرى عملية الرباط الصليبى في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

وشارك محمد شكرى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي ليقترب كثيرا من العودة للمباريات مع فريقه بعد غياب دام أكثر من 8 أشهر.

ويرفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعجال في الاستعانة باللاعب خاصة في ظل تواجد عبد الرحمن بودى وحسين السيد في نفس مركزه.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الماضى، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.