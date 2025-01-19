المصرى يهزم بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لدور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - فاز المصرى البورسعيدى على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق البورسعيدى لدور الثمانية بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في وصافة جدول الترتيب.

أحرز الهدف الأول التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 23 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 42، وأحرز فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 45، بينما أحرز بلاك بولز هدفه الوحيد في الشوط الثانى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم ، خالد صبحى ، حسن على.

خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، فخرالدين بن يوسف، كريم بامبو.

الهجوم: صلاح محسن.

وتضم التشكيلة الأساسية: الحارس ارنان ألبرتو ومعه كل من دانيلو موزي ، فرناندو داتا ، فيليشيانو خواو ، فيديل هيلدر دي سوسا ، جوزيف باسان لخط الدفاع، حميد جيليل، ستيفن جريتوه ، عبدو جاييه، روميه اكبوروه لخط الوسط ، ايجايتا ايفوني لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس تيكسيرا فرانشيسكو، اميتي فايي ، خوسيه أنطونيو، فيكتور جاكينتو ، خوليو ألبينو ، سريميلدو أنواريو، كلفيو نيفيز ، شاميتو لوبورينو، ديدوهو عبدو