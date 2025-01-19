شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم إنيمبا 3 - 1 ويؤكد صدارة مجموعته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على إنيمبا النيجيرى بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الفوز يؤكد الزمالك صدارته للمجموعة برصيد 14 نقطة، ويأتى المصري البورسعيدى فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وإنيمبا النيجيرى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبلاك بولز بطل موزمبيق فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

الزمالك تقدم على إنيمبا بهدف فى الدقيقة 29 سجله مصطفى شلبي بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من أحمد زيزو، وبعدها واصل الفارس الأبيض الضغط بحثًا عن الهدف الثاني، وكاد سيف الجزيرى تسجيل هدف الزمالك الثانى بضربة رأس بعد عرضية أخرى من زيزو.

وسجل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى شباك إنيمبا النيجيرى بعد ضغط على حارس المرمى فى الدقيقة 48، وشهدت الدقيقة 57 تسجيل وإنيمبا هدف تقليص الفارق مع الفارس الأبيض لتصبح النتيجة 2 - 1.

فى الدقيقة 69 دفع جوميز بالثنائى كونراد ميشالاك وناصر منسى، وخرج أحمد زيزو ومصطفى شلبي، وفى الدقيقة 77 دخل محمود شيكابالا وأحمد فتوح بدلاً من عمر جابر ومحمد عاطف.

فى الدقيقة 88 نجح سيف الجزيرى فى تسجيل الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى شباك إنيمبا بعد مراوغة الدفاع والانفراد بحارس المرمى، وبعدها دفع دفع جروس بسيف جعفر على حساب محمود بنتايج.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.