شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يضيف هدف الزمالك الثالث في شباك إنيمبا النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

أحرز سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك هدف فريقه الثالث في شباك إنيمبا النيجيري في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوص به الأبيض مباراة إنيمبا النيجيري، اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.