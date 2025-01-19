شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. إنيمبا يدخل اللقاء ويبحث عن التعادل والزمالك يدفع بميشالاك ومنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومازالت النتيجة 2 - 1 لصالح الفارس الأبيض.

الزمالك تقدم على إنيمبا بهدف فى الدقيقة 29 سجله مصطفى شلبي بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من أحمد زيزو، وبعدها واصل الفارس الأبيض الضغط بحثًا عن الهدف الثاني، وكاد سيف الجزيرى تسجيل هدف الزمالك الثانى بضربة رأس بعد عرضية أخرى من زيزو.

وسجل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى شباك إنيمبا النيجيرى بعد ضغط على حارس المرمى فى الدقيقة 48، وشهدت الدقيقة 57 تسجيل وإنيمبا هدف تقليص الفارق مع الفارس الأبيض لتصبح النتيجة 2 - 1.

فى الدقيقة 69 دفع جوميز بالثنائى كونراد ميشالاك وناصر منسى، وخرج أحمد زيزو ومصطفى شلبي،

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

وضمن الزمالك التأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته بغض النظر عن مباراته الليلة، بينما يصارع إنيمبا النيجيري منافسه المصري البورسعيدى على خطف بطاقة التأهل في المركز الثانى بهذه المجموعة خلف الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.