شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد الثقة فى حمد إبراهيم بالقيادة الفنية للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن الثقة فى استمرار حمد إبراهيم فى القيادة الفنية للدراويش، بعد الخروج من كأس مصر.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلى، أن حمد إبراهيم مستمر مع الفريق ولا توجد نية لإقالته ومستمر معنا فى الموسم الاستثنائى الذى نمر به ونثق فى قدراته للعبور بالفريق لبر الأمان.

وودع فريق الإسماعيلي بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام فريق إنبى بهدف نظيف أحرزه محمد عمار "هدف ذاتي"، وتأهل إنبي لدور الثمانية ليواجه المتأهل من مواجهات بيراميدز أمام الفائز من المنصورة مع المقاولون.

بهذه النتيجة يؤكد فريق إنبى تفوقه للمرة الثانية هذا الموسم على الإسماعيلى، بعدما فاز على الدراويش فى بطولة دورى nile بهدف نظيف أيضا.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فريق سموحة الثلاثاء المقبل، على استاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وتعادل فى مثلها، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.