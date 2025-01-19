شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يُصعد محمود المغازي مدافع 2005 للفريق الأول بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 07:24 م

قرر شوقي غريب ، المدير الفني لغزل المحلة، تصعيد اللاعب محمود المغازي مدافع فريق الشباب مواليد 2005 للفريق الأول، استعداداً لمباراة المحلة المقبلة أمام حرس الحدود.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، والتي تجمع الفريقين على ستاد غزل المحلة.

وكان غزل المحلة تعرض للخسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها أبناء شوقي غريب عقب خوض 8 مباريات، حيث فاز الفريق المحلاوي في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وأنهى غزل المحلة إجراءات ضم عبد الرحمن جبنة لاعب خط وسط الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووقع جبنة عقود انتقاله للمحلة في حضور وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، و تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبين.

ويعتبر جبنة هو ثاني صفقات غزل المحلة في موسم الانتقالات الجاري، بعد ضم أحمد ياسين - مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة في أولى صفقات الفريق الشتوية.