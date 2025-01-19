شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام مهمة بعد الجولة الثامنة بدورى nile.. الزمالك أقوى هجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة أبرز الأرقام التى تحققت خلال الجولة الثامنة من دورى nile، التى أسدل الستار عن جميع مبارياته بدون تأجيلات.

ونستعرض هذه الأرقام فى التقرير التالى..



15 هدفا حصيلة مباريات الجولة، 8 أهداف فى الشوط الأول و7 أهداف فى الشوط الثانى.

انتهت 8 مباريات من أصل 9 بالفوز، 6 منها لأصحاب الأرض

النتيجة الأكثر تكرارًا هي 1-0 وحدثت في 5 مباريات من 9 مواجهات

فوز الأهلي على الجونة يحمل رقم 13 في دوريnile ، الأحمر لم يخسر من الجونة سوى مباراة واحدة في موسم 2012.

حقق الزمالك الانتصار رقم 18 على حرس الحدود في دوريnile ، وهو الفوز الخامس على التوالي للأبيض في آخر 5 مواجهات بينهما.

لم يخسر بيراميدز مطلقًا أمام غزل المحلة، 7 مواجهات منها 6 انتصارات وتعادل.

الزمالك الأقوى هجوميًا بتسجيل 17 هدفًا

الأهلي والمصري وزد الأقوى دفاعيًا باستقبال 3 أهداف فقط

جدير بالذكر أن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، ستنطلق الثلاثاء المقبل، بإقامة 4 مباريات مثيرة، حيث يستضيف الإسماعيلي نظيره سموحة، فيما يحل البنك الأهلي ضيفاً على الجونة، ويلتقي غزل المحلة مع حرس الحدود، ويصطدم فريق إنبي بطلائع الجيش.