شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بلاك بولز لمواجهة المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن كوستديو أندري المدير الفني لفريق بلاك بولز الموزمبيقي تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق المصري والمقرر انطلاقها فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب.

وتضم التشكيلة الأساسية: الحارس ارنان ألبرتو ومعه كل من دانيلو موزي ، فرناندو داتا ، فيليشيانو خواو ، فيديل هيلدر دي سوسا ، جوزيف باسان لخط الدفاع، حميد جيليل، ستيفن جريتوه ، عبدو جاييه، روميه اكبوروه لخط الوسط ، ايجايتا ايفوني لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس تيكسيرا فرانشيسكو، اميتي فايي ، خوسيه أنطونيو، فيكتور جاكينتو ، خوليو ألبينو ، سريميلدو أنواريو، كلفيو نيفيز ، شاميتو لوبورينو، ديدوهو عبدو