شكرا لقرائتكم خبر عن شريف القماطي: اتحاد التجديف يضع سلامة اللاعبين على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن الاتحاد ملتزم بتعزيز سلامة اللاعبين خلال الأنشطة الرياضية القادمة، من خلال تطبيق ضوابط وإجراءات صحية صارمة لضمان بيئة رياضية آمنة، جاء ذلك في خطاب رسمي أصدره محمد نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد، موجهًا إلى المديرين التنفيذيين للأندية التابعة للاتحاد.

قال شريف القماطي في تصريحات صحفية: "سلامة اللاعبين هي حجر الأساس لنجاح أي نشاط رياضي. نحن في الاتحاد المصري للتجديف ملتزمون بتوفير جميع الأدوات اللازمة التي تضمن صحة وسلامة اللاعبين أثناء ممارستهم للرياضة، مع الالتزام بأحدث معايير الرعاية الصحية".

كما أشاد القماطي بالدور الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم الاتحادات الرياضية وتوفير الرؤية اللازمة لتعزيز معايير الصحة والسلامة في المجال الرياضي. وأضاف: "الدكتور أشرف صبحي يمثل القدوة في توجيه ودعم القطاع الرياضي لتحقيق أفضل معايير الأداء والسلامة، ونثمن جهوده المستمرة التي تضع صحة الرياضيين على رأس الأولويات الوطنية."

وأوضح الاتحاد في تعليماته الجديدة ضرورة توفير جهاز الصدمات الكهربائية (AED) داخل كل نادٍ، مع تجهيز أطقم الإسعافات الأولية، وضمان وجود طواقم طبية متخصصة لتقديم الإسعافات الأولية وتنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) عند الضرورة. كما شدد الاتحاد على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية لجميع اللاعبين لضمان جاهزيتهم الصحية.

وأضاف القماطي: "الاتحاد لن يتهاون في تنفيذ هذه الضوابط التي تهدف إلى حماية صحة اللاعبين. كما ندعو جميع الأندية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه الإجراءات، لأن سلامة اللاعبين هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع."

وأشار محمد نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد، إلى أن الاتحاد لن يتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه الأندية التي لا تلتزم بتطبيق هذه الضوابط. ودعا الأندية إلى الالتزام بالإجراءات لضمان استمرارية النشاط الرياضي بأمان وكفاءة.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد المصري للتجديف على تقديم الدعم الكامل للأندية واللاعبين، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الرياضي مع الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين.