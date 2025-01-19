شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك أنيمبا مع بداية الشوط الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى شباك إنيمبا النيجيرى بعد ضغط على حارس المرمى فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

وضمن الزمالك التأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته بغض النظر عن مباراته الليلة، بينما يصارع إنيمبا النيجيري منافسه المصري البورسعيدى على خطف بطاقة التأهل في المركز الثانى بهذه المجموعة خلف الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.