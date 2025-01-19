شكرا لقرائتكم خبر عن 6 منتخبات تشارك بتصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى موافقة 6 دول على المشاركة في منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 2 الى 8 فبراير المقبل.

وتقام البطولة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتم اختيار أيمن على عصو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة.

الدول التى اكدت مشاركتها بالبطولة هى كل من كينيا ،جنوب السودان،اوغندا، بروندى،تنزانيا، بالإضافة الى مصر المستضيفة

ومن المقرر أن تقوم الدول المشاركة باخطار اللحنة المنظمة بمزعد الوصول الى مصر وكذلك عدد وفد كل دولة من الدول.