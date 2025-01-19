شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على بلاك بولز بهاتريك فخر الدين بن يوسف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المصرى البورسعيدى على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز الهدف الأول التونسى فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 23 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 42، ووالهدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 45 .

امتلك لاعبو المصرى الشوط الأول من بدايته لنهايته لعبا ونتيجة ، وأضاع حسن على ضربة جزاء في الدقيقة 15، وتألق عدد من اللاعبين على رأسهم كريم بامبو الذى نجح فى صناعة الهدف الأول من عرضية متقنة من الجانب الأيمن ارتقى لها فخر الدين بن يوسف ليضعها برأسه ، واستكمل لاعبو المصرى المباراة واستطاعوا احراز هدفين متتاليين فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق نفس اللاعب .



وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم ، خالد صبحى ، حسن على.

خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، فخرالدين بن يوسف، كريم بامبو.

الهجوم: صلاح محسن.

وتضم التشكيلة الأساسية: الحارس ارنان ألبرتو ومعه كل من دانيلو موزي ، فرناندو داتا ، فيليشيانو خواو ، فيديل هيلدر دي سوسا ، جوزيف باسان لخط الدفاع، حميد جيليل، ستيفن جريتوه ، عبدو جاييه، روميه اكبوروه لخط الوسط ، ايجايتا ايفوني لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس تيكسيرا فرانشيسكو، اميتي فايي ، خوسيه أنطونيو، فيكتور جاكينتو ، خوليو ألبينو ، سريميلدو أنواريو، كلفيو نيفيز ، شاميتو لوبورينو، ديدوهو عبدو