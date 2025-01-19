شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفي بالتقدم على إنيمبا النيجيرى بهدف فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 06:49 م

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيرى بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك تقدم على إنيمبا بهدف فى الدقيقة 29 سجله مصطفى شلبي بضربة رأس بعد كرة عرضية متقنة من أحمد زيزو، وبعدها واصل الفارس الأبيض الضغط بحثًا عن الهدف الثاني، وكاد سيف الجزيرى تسجيل هدف الزمالك الثانى بضربة رأس بعد عرضية أخرى من زيزو.

وفى نهاية الشوط الأول كثف لاعبو إنيمبا التسديد على مرمى محمد صبحى بحثًا عن هدف التعادل مع الفارس الأبيض.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

وضمن الزمالك التأهل رسمياً إلى ربع نهائي بالكونفدرالية ليصعد كمتصدر مجموعته بغض النظر عن مباراته الليلة، بينما يصارع إنيمبا النيجيري منافسه المصري البورسعيدى على خطف بطاقة التأهل في المركز الثانى بهذه المجموعة خلف الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.







































































































