شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري التي انطلقت في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر كلا من طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس المرمى و وليد بدر مدير إداري و مانويل باريونوفو مخطط الأحمال.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.



الزمالك وانيمبا النيجيرى (1)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (2)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (3)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (4)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (5)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (6)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (7)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (8)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (9)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (10)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (11)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (12)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (13)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (14)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (15)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (16)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (17)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (18)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (19)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (21)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (22)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (23)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (24)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (25)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (26)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (27)