شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي يتقدم للزمالك فى شباك إنيمبا النيجيري بالدقيقة 29.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحرز مصطفى شلبي لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه فى مرمى إنيمبا النيجيري بالدقيقة 29 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوص به الأبيض مباراة إنيمبا النيجيري، اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوص به الأبيض مباراة إنيمبا النيجيري، اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.



الزمالك وانيمبا النيجيرى (1)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (2)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (3)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (4)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (5)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (6)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (7)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (8)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (9)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (10)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (11)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (12)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (13)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (14)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (15)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (16)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (17)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (18)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (19)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (21)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (22)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (23)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (24)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (25)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (26)



الزمالك وانيمبا النيجيرى (27)