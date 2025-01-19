شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي اللوزي يستقبل رئيس اتحاد الـ world boxing والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة ، الهولندي بوريس فان دير فورست رئيس اتحاد الـ world Boxing . وحرص اللوزي على ترتيب هذه الزيارة خاصة لمصر، بعدما تقدم الاتحاد في ثوبه الجديد من أجل الانضمام لصفوف الاتحاد الذي يعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية من أجل التمهيد للمشاركة في المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لشباب 2026 داكار.

وأكد رئيس اتحاد المصري للملاكمة أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي الجديد الهدف منها التنسيق وإبراز دور مصر كملتقي لكل الرياضات الأخرى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهولندي اختار مصر لتكون الدولة الأفريقية الأولي لزيارته نظرا لمعرفته بدورها الرائد في رياضة الملاكمة.

وأضاف فى تصريحات خلال استقباله، أن الزيارة ستشهد عدة اجتماعات مع مسؤولين رياضين مصريين وأجانب من أجل التنسيق لرياضات الملاكمة ودورها خلال الفترة المقبلة.

وتابع اللوزي نسعى كاتحاد مصري لنكون متواجدين علي الساحة الرياضية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، منذ تولينا زمام الأمور نسعى ليكون مصر دور رائد في تكوين الاتحاد الدولي الجديد للملاكمة لأن مكانة مصر في أي رياضة دائما يجب أن تكون في الصفوف الأولي.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته لدينا رؤية مختلفة لأن الملاكمة تحاول استعادة الدور المصري علي المستوي الأفريقي والعالمي.

في المقابل حرص الهولندي بوريس علي تكريم اللوزي ومنحه قفازات خاصة للاتحاد الجديد و كذلك كتاب خاص باسم (together )، وذلك تكريم بمناسبة توليه مجلس إدارة الاتحاد الجديد خلال الدورة الجديدة 2028.