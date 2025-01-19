شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يهزم طنطا بثلاثية والسكة الحديد يفوز على السويس بهدف فى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المنصورة سلسلة انتصارته محققا الفوز خارج ملعبه على طنطا بثلاثية مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من دورى المحترفين ، بهذه النتيجة يرفع المنصورة رصيده إلى 17 نقطة فى المركز السابع عشر، بينما يهبط طنطا للمركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة ويتعقد موقفه في جدول الترتيب.

في الوقت نفسه، فاز السكة الحديد مودرن على منتخب السويس بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

كما تعادل بروكسى مع سبورتنج بهدفين لمثلهما، بينما فاز القناة على بترول أسيوط بهدف دون مقابل.