الامارات | مدرب عالمي يقود منتخب الإمارات للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الدراجات تعاقده رسميا مع المدرب الكندي ريتشارد وولز، ليكون مديراً فنياً للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وسيقود وولز المنتخب الوطني للمرة الاولى في طواف الشارقة الدولي للدراجات الجمعة المقبلة قبل السفر مع المنتخب في بطولات آسيوية خارجية خلال فبراير المقبل.

ويعتبر ريتشارد وولز من أشهر المدربين في العالم ويملك سجلا رائعا كلاعب ومدرب، إذ سبق له الفوز بـ 29 ميدالية في بطولات العالم للدراجات، وعلى الصعيد التدريبي توج ثماني مرات أفضل مدرب كندي، إضافة إلى جوائز عديدة من اللجنة الأولمبية الكندية.