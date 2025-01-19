شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكري يشارك فى تدريبات سيراميكا الجماعية لأول مرة بعد الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد شكرى، ظهير أيسر فريق سيراميكا، لأول مرة في التدريبات الجماعية، بعد التعافى من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

وأجرى محمد شكرى عملية الرباط الصليبى في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

وشارك محمد شكرى في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعي ليقترب كثيرا من العودة للمباريات مع فريقه بعد غياب دام أكثر من 8 أشهر.

ويرفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعجال في الاستعانة باللاعب خاصة في ظل تواجد عبد الرحمن بودى وحسين السيد في نفس مركزه.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.